Невзоров ответил на призыв проверить его слова о подвиге Зои Космодемьянской: «Каяться не буду»

Александр Невзоров Фото: Олег ЗОЛОТО

Журналист Александр Невзоров прокомментировал в Instagram обращение Российского военно-исторического общества к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой о проверке его слов о герое СССР Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», - заявил журналист в своем посте в соцсети.

Невзоров также отметил, что это является «доносом на высшем уровне» и заявил, что его обвиняют «в недостатке бездумного почтения к мифам сталинскои пропаганды».

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста, которые прозвучали в эфире «Эха Москвы» в минувшую среду, 3 февраля. Тогда, комментируя выход нового фильма «Зоя», Невзоров заявил: «Заслуги-то никакой не было … Фанатик, исполняющий преступный приказ».

В Российском военно-историческом обществе полагают, что высказывания журналиста изложены в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига» Зои Космодемьянской, а также «на умаление памяти» о ВОВ.