Олимпийский комитет России официально приглашен на Олимпиаду-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов", - - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Он отметил, что ОКР приглашен на Игры как полноправный участник. Это говорит о том, что наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России, передает ТАСС.

"То же самое можно сказать и в отношении Токио", - подчеркнул Поздняков.

Напомним, что в 2018 году российские спортсмены приняли участие в Олимпиаде 2018 года, но под "белым флагом" в качестве нейтральных атлетов.