МИД России подтвердил высылку дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных акциях 23 января 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России подтвердило, что высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях 23 января, им предписано уехать в ближайшее время. Речь идет о представителях Германии, Польши и Швеции.

В российское внешнеполитическое ведомство были вызваны шведский посол, польский временный поверенный и немецкий посланник, которым ранее был заявлен протест и объявлено о высылке дипломатов.

«Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», - говорится на сайте МИД РФ.

Теперь три дипломата объявлены «persona non grata», и должны в ближайшее время покинуть территорию России.

Напомним, ранее шведская сторона прокомментировала сообщение об участии ее дипломата в несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января. В диппредставительстве сообщили, что им известно об участии их дипломата в несанкционированных акциях