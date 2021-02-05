Алина и Женя будут противостоять друг другу на льду, сражаясь командами.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Формат распределения фигуристов получился немного необычным. Алина Загитова и Евгения Медведева выбирали себе спортсменов так, как обычно во дворе набирали команду в дворовом футболе. Поочередно каждая из фигуристок называла, кто уходит в их команду.
Команда Евгении Медведевой
Степанова/Букин
Скопцова/Алешин
Шевченко/Еременко
Коляда
Самарин
Кондратюк
Бойкова/Козловский
Мишина/Галлямов
Трусова
Туктамышева
Хромых
Команда Алины Загитовой
Загорски/Гурейро
Морозова/Багин
Худайбердиева/Базин
Алиев
Игнатов
Мозалев
Тарасова/Морозов
Павлюченко/Ходыкин
Щербакова
Валиева
Усачева
Короткая программа на Кубке Первого канала пройдет завтра, 6 февраля. А на следующий день - произвольные выступления команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Начало стартов - в 17:45 по московскому времени в субботу. А в воскресенье - в 17:20.