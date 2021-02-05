Алина и Женя будут противостоять друг другу на льду, сражаясь командами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Формат распределения фигуристов получился немного необычным. Алина Загитова и Евгения Медведева выбирали себе спортсменов так, как обычно во дворе набирали команду в дворовом футболе. Поочередно каждая из фигуристок называла, кто уходит в их команду.

Команда Евгении Медведевой

Степанова/Букин

Скопцова/Алешин

Шевченко/Еременко

Коляда

Самарин

Кондратюк

Бойкова/Козловский

Мишина/Галлямов

Трусова

Туктамышева

Хромых

Команда Алины Загитовой

Загорски/Гурейро

Морозова/Багин

Худайбердиева/Базин

Алиев

Игнатов

Мозалев

Тарасова/Морозов

Павлюченко/Ходыкин

Щербакова

Валиева

Усачева

Короткая программа на Кубке Первого канала пройдет завтра, 6 февраля. А на следующий день - произвольные выступления команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Начало стартов - в 17:45 по московскому времени в субботу. А в воскресенье - в 17:20.