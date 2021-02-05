Роскомнадзор, Росгвардия и МВД введут отличительные знаки СМИ для работы на акциях Фото: REUTERS

Роскомнадзор, Росгвардия и Министерство внутренних дел сообщили Союзу журналистов России о намерении обсудить отличительные знаки СМИ для работы на массовых акциях. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Как уточнил Соловьев, проблему в ближайшее время обсудит рабочая группа, собранная из представителей всех четырех организаций.

Ранее, 1 февраля, председатель СЖР предложил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также директору Росгвардии Виктору Золотову и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову разработать унифицированный знак сотрудника для журналистов, освещающих массовые акции.

«На мое обращение отреагировали. Мне звонили люди из Росгвардии и сообщили, что они всегда готовы встретиться и что они обсуждают эту тему … Я не буду даже вам говорить, какого цвета они предлагают сделать жилеты, это пока тайна, но не желтые и не синие точно», - приводит «Интерфакс» слова председателя СЖР

По словам Соловьева, на сегодняшний день стороны активно ведут переговоры для создания рабочей группы для определения всех критериев, знаков и признаков.

«Я думаю, что в ближайшее время уже может быть создана рабочая группа, и достаточно быстро она сможет выработать какие-то предложения», - отметил он.

Глава СЖР также сообщил, что все выдвинутые идеи поддержал председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.