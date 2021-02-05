Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля

Москвичей предупредили о самых холодных днях этой зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала февраля в Москву вновь пришли морозы и уходить, судя по всему, не собираются. 9 и 10 февраля обещают быть самыми холодными за всю зиму.

Такой прогноз дала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30. Дневная температура будет порядка минус 15-17, по области до минус 20, - приводит ее слова РИА Новости.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни температура будет на 10-11 градусов ниже нормы.

Как раннее писал сайт kp.ru, в выходные и на следующей неделе погоду будет определять мощный арктический циклон. Причем столица окажется на его восточной, самой холодной, окраине. Синоптики отмечают, что такой стужи в феврале не было уже 10 лет. И на потепление в ближайшее время рассчитывать не приходится. По предварительным прогнозам, оно наступит только после 14-15 февраля.