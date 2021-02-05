Внук ветерана, которого оскорбил Навальный, также потребовал публичных извинений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Колесников, внук ветерана, которого ранее оскорбил Алексей Навальный потребовал в зале суда от блогера публичных извинений. Об этом сообщает спецкор «Комсомольской правды» Александ Бойко.

Напомним, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в своём Twitter ролик телеканала RT, в котором 15 человек высказывались за принятие поправок к Конституции РФ. Среди них были известные актёры, спортсмены, многодетная мать, политики и военные, а также ветеран Великой Отечественной войны

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - прокомментировал ролик Алексей Навальный.

«Пусть Навальный докажет, что я или дедушка хоть копейку получили за этот ролик. И пусть принесет публичные извинения нашей семье за свое «гореть вам в аду», - заявил Колесников

По словам внука, после публикации видео, он приехал к дедушке на дачу, а тот спрашивал, за что его назвали холуем и предателем. «Он не мог понять, что произошло», - добавил внук.

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