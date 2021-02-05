В популярных марках детского питания в США обнаружены ртуть и мышьяк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В палате представителей США заявили, что провели исследование детского питания. Его результаты показали, что в продукте некоторых фирм содержится высокий уровень присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть.

Эксперты изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, предоставившие после этого заявления данные о соответствии продукта на добровольной основе.

При этом компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods не пошли на встречу и отказались взаимодействовать, сообщает НСН.

"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста", - говорится в тексте исследования подкомитета по экономической и потребительской политике в структуре комитета по надзору и реформированию в палате представителей США.

Отмечается, что производители сознательно продают продукцию опасную для малышей без какой-либо предупреждающей маркировки. При этом ее покупают родители, которые и не подозревают о рисках.

Тяжелые металлы могут привести к "снижению IQ", а также нанести ущерб "неврологическому развитию ребенка".