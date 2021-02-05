Боррель призвал Россию пересмотреть решение о высылке трех европейских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции из-за участия в несаглосованных акциях 23 января.

Пересмотреть решение о высылке дипломатов Россию призвал представитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Петер Стано.

«Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть» - заявил он.

В свою очередь Министерство иностранных дел Германии пообещал ответить на высылку своего дипломата из России, если Москва не изменит своего решения

Напомним, Министерство иностранных дел России сообщило, что высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях 23 января. Дипломаты из Германии, Польши и Швеции были объявлены «persona non grata», и должны в ближайшее время покинуть территорию страны.