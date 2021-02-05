В суды Москвы с 23 января по 2 февраля поступило 4 908 дел против участников незаконных акций Фото: REUTERS

В суды Москвы с 23 января по 2 февраля поступило 4 908 дел в отношении участников несанкционированных акций. Такие данные привели в Мосгорсуде.

Согласно данным, который привел Мосгорсуд, административные аресты получили 972 участника незаконных акций в столицы, штрафы – 1 232 человек.

«Из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 2 169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1 227 назначен административный штраф», - приводит ТАСС заявление сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Напомним, что 23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. Митинги переросли в столкновения с полицией. Как писал сайт kp.ru, было возбуждено более шести дел по факту причинения вреда сотрудникам силовых структур и блокирование дорог и путей городского транспорта. Кроме того, по предварительным данным, в ходе незаконных акций травмы получили 19 граждан, также было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении правоохранительных органов.