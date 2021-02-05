Меркель заявила о необходимости продолжать диалог с Россией

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продолжать диалог с Москвой, несмотря на разногласия, однако не исключила расширение санкций против России на фоне ситуации с Алексеем Навальным и высылки дипломатов.

«Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест … Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции ... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц», - заявила глава немецкого кабмина.

При этом Меркель подчеркнула, что позиции по проекту трубопровода «Северный поток – 2» это «пока не касается».

Напомним, накануне Министерство иностранных дел России сообщило, что высылает трех европейских дипломатов за участие в незаконных акциях 23 января. Согласно решению российской стороны, дипломаты из Германии, Польши и Швеции были должны в ближайшее время покинуть территорию страны.