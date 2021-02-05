Депутат Морозов прокомментировал заявление главы комитета бундестага по «Северному потоку -2»

В Госдуме прокомментировали заявление главы комитета бундестага по «Северному потоку -2» Фото: REUTERS

В Госдуме прокомментировали призыв главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена. Немецкий политик заявил о необходимости ввести согласованный мораторий на строительство «Северного потока -2».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что политики должны руководствоваться прежде всего интересами своего народа, а уже после оглядываться на мнение партнеров и друзей.

«Подобные инсинуации на счет геополитических орудий и прочего не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Морозов в беседе с RT.

Депутат напомнил, что проект «затевали ради помощи немецким партнерам». Европейские государства нуждаются в расширении поставок российского газа. А самая высокая заинтересованность у Германии.

-В данных вопросах следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства, - заключил политик.

Ранее представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс в беседе с телеканалом "360" отметил, что «Северный поток - 2» - хорошее решение для Германии. Газопровод поможет существенно снизить цены на ресурс для населения страны.