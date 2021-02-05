Специалисты посчитали что выгоднее: снимать жилье или купить его в ипотеку

Ипотека с господдержкой вызвала настоящий ажиотаж на рынке недвижимости в 2020 году Фото: Светлана Макеева

Эксперты компании «Мир квадратный» посчитали, что в 2020 году обходилось дешевле: снимать жилье в Москве или купить его в ипотеку.

Для расчета была взята стандартная двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра. Собственник сдает объект за 52-55 тысяч рублей. А если это же жилье взять в ипотеку с первоначальным взносом 15%, то платеж составит 40 тысяч рублей.

Но при условии, что процент по жилищному кредиту составит 6,1 пп, срок займа – 18 лет.

Получается, платеж за собственную квартиру будет минимум на десять тысяч дешевле. Еще выгоднее окажется схема, при которой заемщик справится с кредитом за 9 лет. Тогда платеж будет существенно выше, но квартира останется в собственности человека, в отличие от съемного жилья.

Анализируя расчет, эксперты отметили, что при стандартной процентной ставке, которая была еще год назад, платеж вместо 40 тысяч составил бы 53 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

В середине 2021 года действие льготной ипотеки может закончиться. Эксперты рынка полагают, что средняя ставка все же сохранится на отметке в 7 процентов. Тем не менее, такого ажиотажного спроса на недвижимость уже не будет, пишет RT.