Меркель не исключила расширение санкций против России на фоне ситуации с Навальным

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила расширение ограничений против Москвы на фоне ситуации с Алексеем Навальным и высылки европейских дипломатов из России из-за участия в несанкционированных акциях.

«Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест. (…) Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции», - отметила немецкий канцлер, добавив, что в свете событий в Москве, Берлин оставляет «за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц».

При этом глава немецкого правительства отметила, что «позиции по „Северному потоку — 2“ это пока не касается».

Вместе с тем, как писал сайт kp.ru, Меркель заявила, что несмотря на «глубокие расхождения» между Россией и Евросоюзом, необходимо продолжать диалог с Москвой «по многим стратегическим вопросам».