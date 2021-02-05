Меркель заявила о возможности найти решение по «Северному потоку-2» вместе с США Фото: REUTERS

Расхождения между Берлином и Вашингтоном по вопросу строительства трубопровода «Северный поток-2» не такие глубокие, какими кажутся. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что американская и немецкая стороны найдут совместное решение по газопроводу.

«Что касается "Северного потока-2", то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», - заявила глава немецкого правительства

Меркель также сообщила, что обсуждала проблематику энергоснабжения с французским президентом Эммануэлем Макроном. Она уточнила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая в настоящее время заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики.

«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией», - добавила она.

В то же время глава немецкого правительства подчеркнула, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США в отношении участников проекта.

Напомним, ранее глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген сделал предложение Евросоюзу, России и США согласовать мораторий на строительство трубопровода «Северный поток - 2» для проведения переговоров, в ходе которых стороны убедиться, что газопровод не станет «геополитическим оружием». Как он подчеркнул, данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций.