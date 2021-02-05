В Германии заявили, что позиция по Северному потоку-2 не изменилась Фото: REUTERS

Позиция Германии по проекту газопровода «Северный поток-2» на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из России пока остается неизменной. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как писал сайт kp.ru, канцлер Германии заявила о возможности расширения санкций против России, но подчеркнула, что позиции по проекту трубопровода «Северный поток – 2» это «пока не касается».

О расширении ограничительных мер в отношении Москвы Меркель заявила на фоне ситуации с Алексеем Навальным и высылки европейских дипломатов из России из-за участия в несанкционированных акциях. При этом, по ее словам, с российской стороной необходимо продолжать диалог «по многим стратегическим вопросам».

Напомним, ранее сделал глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген предложил, Евросоюзу, России и США согласовать мораторий на строительство трубопровода «Северный поток - 2» для проведения переговоров, в ходе которого стороны убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием». Как он отметил, данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций.