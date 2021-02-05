Мантуров сообщил, что здравоохранение РФ полностью обеспечено лекарствами от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как сообщают в ведомстве, министр отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения COVID-19 на сегодняшний день обеспечивается полностью в стационарном, амбулаторном, а также аптечном сегментах. «В 90 процентов случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом», - отмечают в министерстве.

Как сообщает ведомство, Мантуров в пятницу, 5 февраля, посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой запустил новое ампульное производство на фармацевтическом заводе «Биохимик», где был разработан и произведен препарат от COVID-19 «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»). В министерстве сообщили, что с сентября завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.