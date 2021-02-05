Алексей Навальный Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 5 февраля, Алексея Навального вернули в «Матросскую тишину»

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 5 февраля, шло заседание по делу блогера о клевете на ветерана Великой Отечественной Войны. Однако, прокурор попросил отложить заседание по причине окончания рабочего времени. Следующее заседание состоится через неделю - в пятницу, 12 февраля.

Напомним, ранее суд вынес решение по замене условного срока Навального на реальный. Согласно решению суда, блогер был приговорен к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года.

Навального арестовали по прилету в Москву аэропорту «Шереметьево», после чего суд арестовал Навального на 30 суток, и 28 января его определили «Матросскую тишину».