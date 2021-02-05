Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на овощи и фрукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Минсельхоз РФ ожидает снижения цен на овощи и фрукты в России по мере поступления на рынок нового урожая, а также снижения доли импорта.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, наибольшую динамику цен в январе текущего года «традиционно демонстрирует плодоовощная группа». В Министерстве объясняют это изменение цен сезонным характером, а также сокращением запасов урожая прошлого года и увеличением доли импортной продукции на рынке.

«Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», - говорится в сообщение пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе также напомнили, что ряд видов продукции в категории фруктов, среди которых бананы, полностью импортируется, а ценообразование таких продуктов зависит преимущественно от колебаний курса национальной валюты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Росстата с 25 января по 1 февраля текущего года рост цен на овощи за неделю составил в среднем 1,6 процента. За весь месяц январь рост цен на помидоры составил 14,6 процентов, морковь - 8,2 процентов, картофель - 7,1 процентов, огурцы – 6 процентов, лук репчатый - 5,3 процента.