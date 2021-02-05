В Сербии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сербии зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил разработчик препарата Российский фонд прямых инвестиций.

«Минздрав Сербии зарегистрировал вакцину "Спутник V"», - говорится в сообщении производителя препарата, опубликованной на странице в Twitter в пятницу, 5 февраля.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 5 февраля, сало известно, что Ливан одобрил использование вакцины «Спутник V». Препарат разрешили на экстренное применение. Незадолго до этого Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что в скором времени «Спутник V» пройдет регистрацию в Евросоюзе, и заявил, что российская вакцина будет «полезна для всего человечества».

Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность вакцины «Спутника V». Специалисты выяснили, что российский препарат эффективен на 91,6 процент. В ходе эксперимента антитела выработались более чем у 98 процентов добровольцев, и у 100 процентов появился клеточный иммунный ответ.