СБУ заявила о перешедших на сторону России спецназовцах военной разведки Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о раскрытии агентурной сети бывших спецназовцев, завербованных ФСБ России. В неё входили в том числе и бывшие спецназовцы украинской военной разведки.

Как заявляет СБУ, сеть действовала в Киевской, Одесской, Житомирской, Николаевской и Черниговской областях. В Киеве утверждают, что бывших сотрудников завербовали для выполнения диверсионных заданий, разведывательных операций, а также сбора информации о местонахождении армии.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», - заявили в СБУ.

Кроме того, агенты, по заявлениям СБУ, собирали информацию о дислокации и перемещениях войск незалежной, а также проводили вербовочную работу.

Украинские силовики установили 50 человек, которые, по их версии, заказывали материалы на ряд украинских Telegram-каналов и перечисляли за них деньги. Стоимость размещения постов составляла до 30 тысяч гривен (81 282 рубля). Утверждается, что российские спецслужбы пытались влиять на ситуацию в незалежной с помощью этих политических каналов