Всероссийский конкурс «Большая перемена» учредил приз – поездка в Москву с посещением «Острова мечты»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» учредил приз – семейная поездка в Москву с посещением «Острова мечты» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский конкурс «Большая перемена» стал партнером конкурса «Ты в игре», который организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты», проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Основной целью конкурса является выявить и поддержать креативные идеи, направленные на популяризацию спорта.

Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие своего проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат десять проектов. Народное голосование начнется 15 февраля, а победитель определится в апреле. На данный момент подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов.

Кроме того, 6 февраля состоится семейный лыжный забег, инициатором которого выступила победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена» Анфиса Лещенко. Каждую зиму школьница вместе со всей семьей участвует в спортивных соревнованиях. Всероссийская лыжня «Большой перемены» стартует по всей стране 6 февраля в 11:00.

История Анфисы Лещенко вдохновила организаторов Всероссийского конкурса «Большая перемена» на введение новой номинации в конкурсе «Ты в игре», которая объединит проекты, направленные на популяризацию семейного спорта. Призом станет семейная поездка в Москву с посещением «Острова мечты» - крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе. Расположенный в российской столице

Как сообщают организаторы, среди поданных заявок уже есть семейные проекты. Так Непша Евгений разработал семейный экстрим-фестиваль «УраGan» на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или «гонки с препятствиями». Фестиваль был задуман как дополнение к проекту «Экстремалы уДачи» и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе. Серия гонок с препятствиями «Экстремалы уДачи» существует уже четыре года.