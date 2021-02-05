WirtschaftsWoche: Берлин рассматривает идею приостановки эксплуатации «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Берлин рассматривают идею применения так называемого механизма отключения для проекта «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода в случае сокращения поставок топлива через Украину.

Как заявляет журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава МИД ФРГ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта, и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. «Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения"», - заявляет журнал.

По данным издания, транспортировка газа через трубопровод «Северный поток-2 может быть прервана с немецкой стороны в том случае, если Москва заявит Киеву о своих планах сократить поставки топлива. Источники издания в немецком МИД сообщил, что такой механизм позволит исключить использование «Северного потока – 2» как средства давления на Украину.

Напомним, накануне Меркель заявила о возможности расширения санкций против Москвы, но подчеркнула, что позиции по проекту трубопровода «Северный поток – 2» это «пока не касается». И позиция Германии по нему остается неизменна. Более того, она сообщила, что о возможности найти решение по проекту вместе с США