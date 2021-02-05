Глава Самарской области обсудил безопасность на трассе М5 с министром транспорта РФ

В Самарской области разработали дополнительные меры по повышению безопасности трассы М5. Фото: Твиттер правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым повышение безопасности на трассе М5.

Ранее в Сызранском районе произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, в котором погибли 12 человек.

Как отметил Дмитрий Азаров, участок дороги находился в нормативном состоянии, однако, необходимо предпринимать меры, чтобы исключать любые возможности для подобных трагедий.

Самарский регион подготовил предложения, которые поддерживают в Ульяновской области. "Уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении – в прямом и переносном смысле – "узких" мест. Благодарен Виталию Геннадьевичу за внимание к этому вопросу", - сказал Дмитрий Азаров.

Министр транспорта поручил доработать все предложения.