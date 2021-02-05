Макрон поддержал позицию Германии по проекту «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по проекту газопровода «Северный поток-2» и отметил необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», - заявил французский лидер.

Макрон добавил, что позиции Парижа и Берлина в отношении укрепления энергетического суверенитета Европы скоординированы, а также стремление сторон заключается в том, чтобы «ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет».

Напомним, накануне Меркель о возможности найти решение по проекту газопровода вместе с США, и отметила, что обсуждала проблему проблематику энергоснабжения с французским президентом. При этом она подчеркнула, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США в отношении участников проекта.