ВОЗ: привившихся от коронавируса в мире больше, чем заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число привившихся от коронавирусной инфекции в мире на сегодняшний день превысило число заразившихся. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», - говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Как отметил глава ВОЗ, «с одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок», однако, он обратил внимание на то, что более трех четвертей всех прививок делается всего в десяти странах, «на которые приходится почти 60 процентов мирового ВВП». Как отметил Гебрейесус, почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не приняли даже однократную партию доз.

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», - предупредил он.