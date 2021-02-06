Глава Росрыболовства считает перспективным создание в Архангельске центра комплексного обслуживания судов

Глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Александр Цыбульский провели заседание рыбохозяйственного совета Архангельской области. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает перспективным проект Архангельского центра комплексного обслуживания судов. Об этом глава ведомства сообщил во время рабочего визита в Архангельскую область. Главная цель проекта – создать в регионе условия для развития судоремонта на новом, современном уровне. Архангельский центр сможет обслуживать не только суда местных компаний, но и корабли, доставляющие грузы Северным морским путем. Общий объем инвестиций в проект составляет 600 миллионов рублей. Ход его реализации глава Росрыболовства обсудил с губернатором региона Александром Цыбульским.

Илья Шестаков посетил площадку Арктического рыбопромышленного кластера, мощности которого планируется задействовать при реализации проекта. Центр кластера располагается на Маймаксанском грузовом участке акционерного общества «Архангельский траловый флот». Глава Росрыболовства отметил уникальность географического расположения площадки, а также созданную на ней береговую инфраструктуру. По мнению Шестакова, здесь есть все условия для создания современного технопарка.

- Рыбопромысловая отрасль региона сегодня развивается очень динамично. Архангельские рыбопромышленники строят ультрасовременные суда, которые нуждаются в обслуживании. Заинтересованность в таком центре на базе порта Архангельск у представителей отрасли, безусловно, есть. А это значит, что проект имеет все шансы состояться и стать успешным, – подчеркнул Илья Шестаков. Он отметил, что в будущем центр должен развивать не только услуги по ремонту судов, но и по комплексному обслуживанию, например, снабжая суда упаковочными материалами или орудиями лова.

Губернатор региона Александр Цыбульский уверен, что в перспективе Архангельский порт станет мощным и современным транспортным узлом.

- Архангельск исторически был и остается одной из важнейших точек Северного морского пути. В течение последних нескольких лет по СМП мы принимаем грузы, в том числе рыбную продукцию, с Дальнего Востока, – рассказал губернатор. – Сегодня добыча и переработка водных биоресурсов осуществляются и с применением современных цифровых технологий, многие процессы роботизированы. Важно, чтобы возможности технопарка позволяли обслуживать и такие суда.

Как показывает практика, процесс судоремонта обычно объединяет множество малых и средних предприятий. Представитель Арктического рыбопромышленного кластера Михаил Махин напомнил, что участники проекта по созданию центра комплексного обслуживания судов могут рассчитывать на получение статуса резидентов Арктической зоны России. Этот статус дает его предприятиям дополнительные льготы и преференции.

Сознание центра комплексного обслуживания судов потребует от региона новые, профессиональные кадры. Уже сегодня областные власти решают вопрос подготовки работников для рыбопромышленной отрасли. Их будет готовить рыбопромышленный колледж, который возобновит работу после перерыва.

- Госзадание для колледжа уже сформировано. В ближайшее время учреждение официально войдет в состав Северного Арктического федерального университета (САФУ) и начнет работать, – рассказал Александр Цыбульский. – Наша совместная с САФУ задача – создать современное учебное заведение, которое будет готовить высококвалифицированных специалистов.