Сотрудники «Сима-ленд» опубликовали новый ролик флешмоба в поддержку Путина

Сотрудники компании «Сима-ленд» организовали флешмоб Фото: Кадр видео

В Интернете появился новый видеоролик флешмоба, который сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге организовали в знак поддержки президента России Владимира Путина.

Утром в пятницу, 5 февраля, тысячи работников предприятия выстроились у главного здания компании в огромную надпись «Путин наш президент». Все происходящее фиксировали видеокамеры, установленные на квадрокоптеры, потом записи были смонтированы в патриотический музыкальный клип под песню «Давай, Россия!»

Тысячи сотрудников выстроились у главного здания компании в огромную надпись Фото: Кадр видео

Стоит отметить, что неделю назад принадлежащая бизнесмену Андрею Симановскому компания «Сима-ленд» тоже провела подобную акцию. Тогда ее работники на фоне флага России станцевали под песню «Нас бьют, мы летаем», а в конце обратились к главе государства со словами: «Владимир Владимирович, мы с вами!». Как писал сайт kp.ru, все снимавшиеся в музыкальном ролике сотрудники были в костюмах, на которых был вышит российский герб.