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Причиной смерти Кристофера Пламмера могла стать травма после падения

По словам жены актера, причиной смерти Кристофера Пламмера мог послужить удар головой
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Оскароносный канадский актер театра и кино Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни

Оскароносный канадский актер театра и кино Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни

Фото: REUTERS

Причиной смерти Кристофера Пламмера могла стать травма, полученная им в результате падения. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на жену актера Элейн Тейлор.

Жена легендарного артиста рассказала, что незадолго до своей смерти Кристофер Пламмер у себя дома оступился, упал и сильно ударился головой. Женщина предполагает, что именно этот удар и послужил причиной смерти ее мужа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, знаменитый канадский актер тетра и кино скончался в пятницу, 5 февраля. Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни в своем доме в американском городе Уэстон (штат Коннектикут) в окружении родных и близких.

За свою долгую актерскую карьеру Пламмер снялся в сотнях фильмов и сериалах, он был удостоен нескольких престижных кинематографических наград. В частности, получил «Оскар» и две премии «Эмми».

Утраты