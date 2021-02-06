Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

Кокорин - играет в Италии теперь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард Александр Кокорин получил-таки шанс проявить себя в первой же игре за "Фиорентину", в которой нападающий попал в заявку. В матче 21 тура чемпионата Италии по футболу россиянин дебютировал за свой новый клуб в Серии А в поединке против миланского "Интера".

Кокорин вышел на поле в конце матча при счете 0:2 в пользу гостей на 73-й минуте матча. Поединок "Фиорентина" - "Интер" продолжается в эти минуты. "Фиалкам" необходмио побеждать, чтобы не ухудшить свое турнирное положение в таблице Серии А.

Напомним, что футболист перешел в итальянский клуб из московского "Спартака" в конце января 2021 года. Кокорин до этого полгода провел в столичном клубе после того, как перешел бесплатно из питерского "Зенита" на правах свободного агента. Предварительно - поиграв полгода в аренде в составе ФК "Сочи". Кокорин впервые в своей жизни решился перейти в зарубежный клуб в возрасте 29 лет.