Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB» с «позитивным» прогнозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 5 февраля, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что при очередном пересмотре оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB», прогноз по рейтингу стабильный.

В опубликованном на сайте агентства пресс-релизе говорится, что краткосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) эксперты агентства оставили на уровне «F2».

Отмечается, что «стабильный прогноз отражает политические меры реагирования России связанные с пандемией COVID-19 угрозы, а также чрезвычайную волатильность цен на нефть». По мнению специалистов, именно это «способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса».

Напомним, как писал сайт kp.ru, аналитики агентства Fitch впервые повысили рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB» полтора года назад, в августе 2019 года. С тех пор агентство уже несколько раз подтверждало кредитный рейтинг нашей страны на этом уровне.