Зеленский заявил, что у него были «железобетонные» причины заблокировать три телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ввел санкции против трех оппозиционных телеканалов страны. По словам бывшего шоумена, у него были «железобетонные» причины заблокировать каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я, человек отдавший более 20 лет телевидению, введу решение СНБО Украины против трех телеканалов? Согласитесь, звучит дико», - заявил он в своем видеообращении к украинцам.

По словам Зеленского, «если даже» он – «человек, которого часто просили о чем-то не говорить, не шутить, не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы и сериалы», который «ненавидит цензуру всем своим естеством и знает, что такое защищать свободу слова», принял такое решение, значит, на это «были весомые, железобетонные причины».

Он отметил, что заблокированные телеканалы «содержали говорящие армии», которые работали против Украины, и ввести против них санкции собирались еще в 2018 году.

Зеленский утверждает, что поводом для санкций стала именно «антиукраинская» деятельность этих телеканалов, «а не какая-то критика» в его адрес.

«Давайте честно: сегодня власти попадает от всех каналов и часто от государственных. Но далеко не все каналы попадают под санкции власти», - добавил лидер Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку оппозиционных каналов на Украине вопиющим примером политической цензуры.