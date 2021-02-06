Bloomberg считает «неизбежным» отказ Германии от «Северного потока — 2»

Bloomberg назвало «неизбежным» отказ Германии от «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Германия «неизбежно» откажется от проекта «Северный поток – 2», когда к власти в стране придет новое правительство. В этом убежден автор статьи, опубликованной агентством Bloomberg.

Журналист отмечает, что через некоторое время между немецким канцлером Ангелой Меркель и новым президентом США Джозефом Байденом обязательно состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе.

По его словам, «напряженность между США и Германией, которая номинально является ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать», а сама Меркель «держится» за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. Кроме того, по мнению автора материала, она считает «Северный поток – 2» козырем на переговорах с главой Белого дома.

Однако после федеральных выборов, которые пройдут в Германии в сентябре, Меркель покинет пост канцлера, и тогда, как предрекает журналист Bloomberg, «настанет момент, когда новое правительство консерваторов и «зеленых» объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Ангела Меркель заявила, что разногласия по поводу строительства газопровода между Берлином и Вашингтоном не такие уж и значительные, какими кажутся. Она выразила уверенность, что США и ФРГ удастся найти совместное решение по «Северному потоку – 2».

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