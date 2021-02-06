Telegram блокирует каналы с личными данными участников незаконных акций

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель популярного во всем мире мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что модераторы «ТГ» заблокировали несколько «проблемных» каналов, авторы которых публиковали личные данные участников незаконных акций, которые прошли в некоторых городах России, а также информацию о сотрудниках полиции, обеспечивавших порядок во время этих митингов.

Дуров уточнил, что за последние недели было заблокировано несколько таких Telegram-каналов. Кроме данных участников несогласованных митингов и полицейских, некоторые пользователи мессенджера также выкладывали в открытый доступ «домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров».

Он подчеркнул, что такие публикации нарушают правила Telegram, запрещающие призывы к насилию.

«В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS - оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», - отметил Дуров.

Он призвал пользователей своего мессенджера не распространять призывы к насилию и личную информацию о людях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять выводов с митингов 31 января: Русская провинция про Навального уже все поняла. А раньше всех - Крым

Почему города в глубинке плюнули на несанкционированные митинги и призывы блогера-оппозиционера (подробности).