Блинкен заявил, что США осуждают высылку дипломатов трех стран из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает решение России выслать дипломатов трех стран – Германии, Польши и Швеции.

«США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. Это необоснованный и неоправданный шаг», - написал новый руководитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Энтони Блинкен добавил, что Соединенные Штаты «солидарны с Германией, Польшей и Швецией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российское министерство иностранных дел подтвердило, что трое сотрудников иностранных дипмиссий должны будут покинуть территорию России в ближайшее время из-за того, что они принимали участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Представители немецкого, польского и шведского посольств объявлены персонами нон грата.

В МИД также выразили надежду, что впредь зарубежные дипломаты будут строго следовать нормам международного права.

Перед этим стало известно, что в несанкционированной акции в Санкт-Петербурге принял участие дипломат из Швеции.

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