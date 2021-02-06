Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Роскомнадзор опубликовал рекомендации по коронавирусу для въезжающих в Россию на поездах. В частности, пассажирам необходимо будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, причем такой документ должен быть выдан не менее, чем за трое суток до момента пересечения российской границы.

В ведомстве уточнили, что справка об отсутствии коронавируса не понадобится только детям до пяти лет, если у взрослых, которые едут с ребенком, такая справка есть. Кроме того, это требование не распространяется на возвращающихся в Россию членов правительственных делегаций, а также сотрудников локомотивных бригад и других работников, связанных с железнодорожными перевозками.

Роскомнадзор также рекомендует организовать на вокзалах отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы они между собой не пересекались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 8 февраля Россия возобновит прерванное из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение с Белоруссией, а также увеличит число авиарейсов в Минск.