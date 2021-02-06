Российский бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми ракетами Х-32

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модернизированный российский дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М провел успешные испытательные стрельбы новыми сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-32, во время серии испытаний заявленные боевые характеристики ракет подтвердились. Об этом рассказал журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что оснащенный дополнительным оборудованием бомбардировщик Ту-22М3 в конце прошлого года «провел несколько пусков крылатых ракет Х-32», которые составят основу его ударного вооружения.

«Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени – прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова своего собеседника.

Источник также рассказал, что в первую очередь ракета Х-32 «предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Такая крылатая ракета также способна, в частности, уничтожать и наземные объекты – например, радиолокационные станции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый испытательный полет новейшего российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоялся 28 декабря 2018 года на аэродроме Казанского авиастроительного завода им. Горбунова.

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Сообщения о выпуске на Казанском авиастроительном заводе первого модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М попали на первые строчки мировых агентств. Военные разведки всего мира пытаются рассмотреть на фюзеляже самолета какие-либо изменения. Но на снимках с официальной церемонии передачи самолета на наземные и летные испытания никаких новых контуров не заметно. Что же нового в бомбардировщике, который наши пилоты получат уже в 2021 году (подробности).