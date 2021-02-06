Собака или человек?: В соцсетях появилась новая оптическая иллюзия

В сети появилась новая оптическая иллюзия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи соцсетей ломают головы над новой оптической иллюзией. Многие люди не могут с первого взгляда понять, кто запечатлен бегущим по заснеженному лесу – собака или человек с рюкзаком, на котором изображена собачья морда.

Снимок опубликовала газета Daily Mail на своей странице в Twitter. Некоторые комментаторы признаются, что им пришлось надеть очки, чтобы рассмотреть, кому именно принадлежит темный силуэт среди зимних кустов и деревьев.

То ли собака, то ли человек с рюкзаком, на котором изображен пес. Фото: Twitter/MailOnline

Другие же пишут, что после того, как разглядели бегущего к своему хозяину пуделя, теперь удивляются, как они вообще могли принять его за человека. Дело в том, что хвост собаки очень похож на мужскую голову, поэтому кажется, что на снимке – парень, идущий с рюкзаком на спине.

Ранее сайт kp.ru писал о различных оптических иллюзиях, которые в разное время озадачивали интернет-пользователей. Одна из самых свежих – забавный ролик, на котором мужчина передвигается по бассейну с прозрачными стенками, изображая краба. Из-за создается впечатление, что будто его голова плавает отдельно.