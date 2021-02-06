Эксперт оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Эксперт считает, что третья волна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что третья волна коронавируса в России может начаться в середине будущей весны – в апреле. Однако, по мнению специалиста, во время этой новой вспышки заболеваемость COVID-19 должна быть гораздо ниже, чем во время двух предыдущих.

«Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны», - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, «пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела».

Кроме того, Агаси Тавадян отметил, что «есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты против COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, врачи проанализировали многочисленные наблюдения за пациентами с начала пандемии и выделили несколько групп людей, которые особенно рискуют заболеть коронавирусом.

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