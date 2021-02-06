Байден: Трампа нельзя пускать на брифинги разведсообщества

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Новый президент США Джозеф Байден считает, что его предшественника Дональда Трампа не стоит приглашать на брифинги, которые обычно проводятся представителями американского разведывательного сообщества для бывших глав государства. Об этом демократ заявил в интервью телеканалу CBS, фрагмент которого показали вечером в пятницу, 5 февраля.

По словам нынешнего хозяина Белого дома, он придерживается такой точки зрения из-за того, что поведение Трампа совершенно «непредсказуемо». При этом Байден отметил, что он не хотел бы даже представлять себе, «чего можно опасаться», если республиканец будет и дальше получать данные разведки.

«Я просто считаю, что нет никакой необходимости в том, чтобы он (Трамп) имел доступ к этим брифингам. Какую ценность несет проведение для него таких брифингов?» - сказал Байден.

При этом он повторил то, что неоднократно говорил во время предвыборной кампании: по его словам, Трамп настолько непредсказуем, что представляет угрозу для национальной безопасности.

«Я уверен в этом», - подчеркнул Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Департамент внутренней безопасности США (DHS) предупредил американцев о высокой угрозе внутреннего терроризма в стране. Причиной терактов, по версии DHS, могут стать «ложные рассказы» о президентских выборах.