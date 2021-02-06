WSJ: Инспекторы МАГАТЭ нашли следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране

Следы радиоактивных веществ были обнаружены представителями МАГАТЭ на двух иранских объектах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время проведенных прошлой осенью инспекций специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) якобы обнаружили на двух проверяемых объектах в Иране следы радиоактивных веществ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на трех дипломатов, которые поделились информацией на условиях анонимности.

Какие именно вещества нашли инспекторы МАГАТЭ, собеседники издания уточнять не стали. Однако, по их словам, такая находка может говорить о том, что «Иран предпринимает шаги по созданию ядерного оружия».

Отмечается, что речь идет о двух спорных иранским объектам, сомнения в отношении которых у Агентства возникли еще в начале 2020 года. Предполагалось, что там могут храниться незаявленные ядерные материалы. Между тем, Тегеран согласился пустить туда инспекторов, и после их посещения в МАГАТЭ не говорили ни о каких подозрительных находках.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля Иран провел испытательный пуск ракеты-носителя «Зульджанах», предназначенной для вывода спутников на орбиту.