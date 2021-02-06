Глава МИД ФРГ: Германия обсудит с партнерами по ЕС ответные шаги после высылки трех дипломатов из России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин обсудит с другими странами Евросоюза шаги, которые можно предпринять в отношении России после того, как Москва выслала трех европейских дипломатов.

«Наши следующие шаги мы очень подробно обсудим с коллегами по ЕС. Важна тесная координация среди партнеров», - сказал он в интервью медиагруппе Funke.

По словам Хайко Мааса, «от самой России зависит, каких она хочет отношений с остальной частью Европы».

«Мы всегда подчеркивали, что не хотим обрывать нить диалога с Россией и, несмотря на все сложности, стремимся к добрососедским или, как минимум, разумным отношениям», -добавил глава немецкого МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российское министерство иностранных дел подтвердило, что трое сотрудников иностранных дипмиссий – Германии, Польши и Швеции – должны будут покинуть территорию России в ближайшее время из-за того, что они принимали участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Представители немецкого, польского и шведского посольств объявлены персонами нон грата.

В МИД также выразили надежду, что впредь зарубежные дипломаты будут строго следовать нормам международного права.