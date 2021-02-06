В США неизвестный проник на «президентскую» авиабазу под Вашингтоном

Неизвестный проник на территорию базы Эндрюс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах произошло ЧП: неизвестный проник на территорию военной авиабазы Эндрюс под Вашингтоном (штат Мэриленд), где, в частности, базируется Air Force One – президентский «борт №1», передает телеканал CNN. Именно эта база используется для перелетов главы Белого дома, вице-президента США и других официальных лиц.

Мало того, несмотря на усиленную охрану объекта, нарушителю удалось попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper. Как уточняют источники телеканала, этот лайнер в состав президентского воздушного флота не входит. Нарушителя задержали, мотивы поступка и личность мужчины выясняются.

Как отмечает CNN, инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, за несколько часов до того, как на базу Эндрюс должен был прибыть президент США Джозеф Байден, чтобы вылететь оттуда в Уилмингтон (штат Делавэр).