Пушков – о блокировке телеканалов на Украине: Обещаниям Зеленского верить нельзя

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя блокировку трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что в первые месяцы своего президентства лидер Незалежной Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы», и что он против цензуры на телевидении.

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», - написал Алексей Пушков на своей странице в соцсети.

При этом российский сенатор подчеркнул, что у Зеленского «не просто слово расходится с делом», слова президента Украины «вообще никак» не связаны с тем, что он делает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку оппозиционных каналов на Украине вопиющим примером политической цензуры.