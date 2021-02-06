Пушков – о блокировке телеканалов на Украине: Обещаниям Зеленского верить нельзя

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков
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Комментируя блокировку трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что в первые месяцы своего президентства лидер Незалежной Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что «никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы», и что он против цензуры на телевидении.
«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», - написал Алексей Пушков на своей странице в соцсети.
При этом российский сенатор подчеркнул, что у Зеленского «не просто слово расходится с делом», слова президента Украины «вообще никак» не связаны с тем, что он делает.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку оппозиционных каналов на Украине вопиющим примером политической цензуры.