Госсекретарь США пригрозил привлечь Китай к ответственности

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался по телефону с членом Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) Ян Цзечи, который возглавляет комиссию комитета по иностранным делам.

В распространенном по итогам этой беседы пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства говорится, что в ходе телефонных переговоров Блинкен «подтвердил», что Соединенные Штаты «будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, госсекретарь США заявил высокопоставленному представителю КПК, что Вашингтон и впредь будет продолжат «настаивать на защите прав человека», в том числе в Гонконге. Блинкен также призвал КНР «присоединиться к международному сообществу» и осудить военный переворот в Мьянме, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее аналитики предполагали, что после смены президента США отношения Вашингтона с Пекином могут немного улучшиться, однако Джозеф Байден вряд ли ослабит стратегическое давление на Китай и, скорее всего, продолжит общий курс своего предшественника Дональда Трампа на сдерживание КНР.