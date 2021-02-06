Последние новости на утро 6 февраля 2021: МИД России объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата

«КП» – о последних новостях на утро 6 февраля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 6 февраля 2021 года. Российское министерство иностранных дел накануне сообщило, что трое сотрудников иностранных дипмиссий – Германии, Польши и Швеции – должны будут покинуть территорию России в ближайшее время из-за того, что они принимали участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Представители немецкого, польского и шведского посольств объявлены персонами нон грата.

После высылки трех дипломатов глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин обсудит с другими странами Евросоюза ответные шаги, которые можно предпринять в отношении России.

Суд в Москве отложил заседание по уголовному делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко на 12 февраля. Сайт kp.ru писал, что высказывания оппозиционного блогера в зале суда неприятно поразили даже его верных сторонников и адвокатов.

Тем временем «Комсомолка» ответила на десять главных вопросов, которые волнуют россиян во время массовой прививочной кампании. В частности, мы рассказали, когда появятся антитела после прививки, чем отличаются друг от друга и от западных препаратов российские вакцины, а также нужно ли привившемуся человеку продолжать носить защитную маску.

Кроме того, наш корреспондент выяснила, как к мошенникам, которые выдают себя за юристов и предлагают оспорить штрафы за парковку, попадают номера наших мобильных. Один из способов сбора персональных данных связан с работой так называемых сайтов-перехватчиков.

Журналист агентства Bloomberg убежден, что Германия «неизбежно» откажется от проекта «Северный поток – 2», когда к власти в стране придет новое правительство. По его мнению, через через некоторое время между немецким канцлером Ангелой Меркель и новым президентом США Джозефом Байденом обязательно состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе.

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