Как подготовить к весне автомобиль, рассказал эксперт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов рассказал, как подготовить свой автомобиль к весне.

Недостаточно частое использование машины зимой может принести неожиданные проблемы, отметил он в интервью радио Sputnik.

"Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10-12 километров со скоростью порядка 90 километров в час", – сказал доцент МАДИ.

Он отметил, что многие ставят свой автомобиль на всю зиму в гараж. После зимней спячки подготовка к весне будет другой. В этом случае раз в 2-3 месяца надо приходить в гараж и просто нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались.

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