Иммунолог рассказал о разработке прививки от аллергии на пыльцу березы

Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в 2022 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента сообщил, что с большей вероятностью в 2022 году появится вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также на орехи и яблоки.

В России две главные аллергии - на пыльцу березы и кошек. Они поскольку затрагивают почти 20% населения.

"Вакцину против аллергии на пыльцу березы мы запатентовали с университетом иммунологии, где я в 2017 году получил мегагрант (на проведение совместных исследований с профессором Мусой Хаитовым). Сейчас идет процесс производства. Я мог бы предположить, что уже в 2022 году мы, вероятно, сможем прививать пациентов", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Он объяснил, что аллергия на пыльцу березы является и причиной аллергий на лесной орех и яблоко, которые также широко распространены в России. Валента рассказал, что молекула аллергена в пыльце березы похожа на молекулу ореха и яблока.

"Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко", - сказал специалист.

Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки.