Мальчик пролетел в отсеке для шасси самолета и выжил

Мальчик пролетел на шасси самолета и выжил. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кенийский подросток прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке шасси самолета.

16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения, пишет The Mirror.

Отмечается, что "зайцу" крупно повезло, потому как большинство безбилетных пассажиров, решившие путешествовать таким образом, замерзают насмерть.

Рейс выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines на грузовом самолете Airbus A330.

Ранее подобный полет совершил мужчина, пролетев почти 13 тысяч километров из Йоханнесбург до Лондона. Его тело было обнаружено на крыше офисного здания. Он выпал из отсека, когда самолет готовился к посадке.

Ранее стало известно, что индонезиец Марио Стеван Амбарита пролетел "зайцем" около тысячи километров в нише шасси реактивного лайнера национальной авиакомпании Garuda Indonesia. Он также замерз насмерть.